Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 4 de mayo de 2021, p. 8

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aceptará las pruebas realizadas en otros países con las cuales se acredita la calidad, seguridad y eficacia de medicinas fabricadas en el extranjero. De esa manera, se solventa un requisito para el registro sanitario sin el cual no es posible su venta en México.

Esta medida se suma a varias disposiciones previas con las cuales se ha buscado agilizar el ingreso de medicamentos, como la reforma legal para permitir la participación de empresas de otras naciones en licitaciones públicas, así como el acuerdo que ordenó a la Cofepris realizar y concluir el trámite del registro sanitario en cinco días hábiles.

Hasta ayer la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) no había dado a conocer los fallos de la licitación internacional para la compra de fármacos y material de curación con los que se debe garantizar el abasto en clínicas y hospitales del sector salud.

Los requisitos administrativos y legales para facilitar el ingreso de productos del extranjero podrían ser una de las razones del retraso, aunque especialistas explicaron que la modificación de la Norma Oficial Mexicana (NOM), que entra en vigor este martes, no está relacionada con el tema de la Unops porque la ley no es retroactiva, es decir, no aplicaría a fármacos que ya han sido ofrecidos en la compra consolidada.