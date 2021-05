P

or las cifras que recién divulgó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no queda duda del impacto fiscal provocado por la pandemia, pues muchos mexicanos debieron escoger entre pagar impuestos en tiempo y forma o tomar las precauciones económi-cas del caso para seguir en movimiento. Un golpazo, cierto es, pero, como es tradición, los grandes contribuyentes –que con la presencia del bicho no dejaron de ganar dinero– (ahí está el informe sobre el crecimiento de las fortunas de los barones autóctonos marca Forbes) utilizaron de pretexto el Covid-19 para hacer lo mejor que saben: no cumplir con sus obligaciones tributarias, en espera de que la autoridad respectiva condone y/ o cancele sus adeudos, tal cual sucedía en el régimen neoliberal.

Cómo olvidar que Ernesto Zedillo les canceló, vía Fobaproa, todas las deudas que tenían en el sistema bancario (que ellos mismos reventaron) y alegremente la factura la trasladó a los mexicanos, quienes, les guste o no, por esa salvajada no han dejado de pagar (alrededor de un billón de pesos hasta ahora) y aún deben un titipuchal de dinero (cuando menos otro billón). También está el caso de Vicente Fox, que no solo presumió la extranjerización de la banca (rescatada por el Fobaproa con dinero de los mexicanos), sino que celebró ( venta del siglo , decía) la compraventa libre de impuestos. Por ejemplo, los accionistas mexicanos de Banamex y Bancomer, que debieron enterar al fisco algo así como 5 mil millones de dólares, no pagaron un solo centavo.