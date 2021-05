Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 4 de mayo de 2021, p. 26

Xalapa, Ver., El gobierno federal debe comprar medicamentos antirretrovirales cuanto antes o habrá escasez generalizada en México para julio, lo que pondrá en peligro a miles de personas que padecen VIH/sida, advirtieron la coordinadora del Grupo Multisectorial VIH/sida e ITS, Patricia Ponce Jiménez, y más de una docena de organizaciones que promueven el derecho a la salud.

En una carta abierta dirigida a la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, los activistas dijeron estar preocupados, pues si bien ahora no hay desabasto, ello no implica que no exista la posibilidad de que ocurra de manera generalizada .

Indicaron que en 2019 y 2020 no se ofrecieron suficientes medicinas para infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, pero finalmente se surtieron gracias a la presión social.

Destacaron que la situación para este año es peor, porque los centros de atención a quienes padecen VIH/sida no darán tratamientos, debido a que las autoridades federales no han firmado los contratos respectivos para adquirir antirretrovirales.