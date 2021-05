D

e entrada, el simbolismo. Por primera ocasión en la historia de Estados Unidos dos mujeres presiden el Congreso cuando el primer mandatario de esa nación informó sobre sus primeros 100 días al frente del gobierno.

En la parte sustantiva, después de informar sobre los logros del gobierno –no pocos, por cierto–, Joseph Biden desplegó lo que pareciera ser una redición de lo que otros de sus antecesores demócratas, Roosevelt y Johnson, en especial hicieron en beneficio de quienes históricamente han necesitado del apoyo del gobierno para su bienestar y subsistencia. La propuesta de Biden no parece estar enmarcada en el dilema entre un desarrollo conservador o liberal. Es algo que va más allá y que se aproxima más a las propuestas del sector más progresista del partido demócrata que encabezan Bernie Sanders, Elisabeth Warren, Alejandra Ocasio Cortéz y Pramila Jayapal, entre otros distinguidos representantes de la izquierda demócrata.

En su propuesta sobre el gasto en infraestructura, Biden se alejó de su concepto tradicional e incluyó a la educación, al sistema de salud, la economía familiar, la protección a la niñez y la del medio ambiente. Para rematar, incluyó un aumento de 15 dólares por hora al salario de quienes trabajan en el estado y en las compañías que prestan servicios al gobierno. También, como era obligado en el tema, se refirió a la rehabilitación de puentes y carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, del sistema de agua y la red eléctrica, incluida la comunicación por Internet. Habló de crecimiento económico y le puso apellidos: crecimiento en beneficio de mujeres, hombres y niños a los que ese desarrollo les ha caído por goteo. No más niños debatiéndose en la pobreza o madres y padres que trabajan 40 horas o más sin ganar lo suficiente para sobrevivir. Pero lo más destacado es que su propuesta se enmarca en una idea diferente de desarrollo; es necesario invertir en el bienestar de todos y hacerlo de una forma sostenida en un horizonte que no se trunque en cinco o 10 años, crecer sí, pero en beneficio de todos, no de una élite.