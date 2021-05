Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Lunes 3 de mayo de 2021, p. 6

Las únicas posibilidades que tiene Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para obtener beneficios jurídicos y convertirse en una testigo colaboradora de la Fiscalía General de la República (FGR), como ocurrió con el caso del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, es entregar información que acredite que el ex presidente Enrique Peña Nieto conoció y se benefició de la llamada estafa maestra, o que revele dónde quedaron más de 5 mil millones de pesos que se desviaron del erario, indicaron autoridades federales involucradas.

En dos ocasiones, el litigante Sergio Arturo Ramírez, uno de los defensores de Robles, aseguró que su clienta estaba dispuesta a entregar información útil al Ministerio Público a fin de llevar a tribunales a otros ex funcionarios implicados en el desvío de recursos públicos entre 2012 y 2018, como el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, cuando ella estuvo al frente de Sedesol y Sedatu, y también que estaba por alcanzar un acuerdo con la FGR, esto en marzo pasado.

Asimismo, el abogado se comprometió a entregar a La Jornada una tarjeta informativa del caso y los avances en la negociación que llevaba con la fiscalía, sobre todo por la acusación contra Robles en cuanto a delincuencia organizada y por la cual ya existe una orden de aprehensión en su contra que no se ha cumplimentado.