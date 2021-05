Hemos resistido el neofascismo y el terror de la supremacía blanca del trumpismo. La elección fue sólo una puerta, no es el fin , comentó sobre los primeros 100 días del nuevo gobierno Maurice Mitchell, líder del Working Families Party, parte clave del gran mosaico progresista. Se trata de construir un movimiento los próximos cuatro años y transformar la sociedad al rescatar a nuestro planeta del cambio climático y a la gente, del racismo y la desigualdad económica , resumió el consenso de una amplia gama de estas fuerzas progresistas. Nse Ufot, del New Georgia Project, comentó que estamos celebrando la llegada del Estados Unidos del futuro: multirracial, multiétnico y solidario ; ahora, el reto es construir un democracia participativa más representativa para todos .

Ese futuro depende de la recuperación de la memoria, de la historia, de abajo. Los inmigrantes han regalado a este país la recuperación del 1º de mayo (el cual no es día festivo oficial) que nació aquí, conmemorando el movimiento por la jornada de ocho horas que culminó con 300 mil trabajadores, muchos inmigrantes, estallando en huelga lo largo del país a favor de un vida digna y los mártires de Chicago, ocho anarquistas, que fueron condenados a muerte por atreverse a promover el cambio social y económico del país. Esa memoria colectiva está presente llena de la música, ira, lágrimas, nobleza y festejo de miles de días de lucha, incluyendo durante los recientes 100.

