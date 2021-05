Así, Hans Küng, el pensador suizo recientemente fallecido, se preguntó a lo largo de sus obras: Si Dios ha confiado la vida entera a la responsabilidad del ser humano, entonces esa responsabilidad ha de ejercerla también sobre la fase final de su vida . Tamaña afirmación no autorizada determinó que en 1979 el Vaticano, con Juan Pablo II en sus inicios, le retirara la licencia eclesiástica para enseñar, si bien Küng siguió haciéndolo, no sin antes publicar infinidad de cuestionadores libros sobre las religiones y de crear la Fundación Ética Mundial.

Se pregunta si en los casos donde no hay esperanza la Iglesia no pone objeción –desde 1957 de hecho, pero sin que se divulgara entre la grey católica– a que se omitan o interrumpan medidas destinadas a mantener artificialmente la vida (eutanasia pasiva), ¿por qué ha de merecer un juicio moral radicalmente diferente la administración de una dosis sobreelevada de opio con consecuencias mortales (eutanasia activa) en casos sin esperanza? Ojalá la frialdad dogmática, el rigorismo inmisericorde y la burocracia del buenismo empiecen a dar más espacio a la muerte digna. No es cuestión de moralidad, es un principio de humanidad responsable.

