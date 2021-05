La periodista presentó una denuncia por amenazas ante la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pidió medidas cautelares a las autoridades para garantizar su seguridad.

Este domingo, cuatro días después del intercambio de mensajes , Lemus atribuyó a la enfermedad de su madre lo ocurrido. No ofreció disculpa alguna, pero se quejó de guerra sucia electoral.

“Mi mamá se equivocó al responder de esa forma. No la justifico, pero tomemos en cuenta que es una señora de 80 años con una grave enfermedad. Hago un llamado respetuoso a que no se utilice su caso para atacarla. Pido, por favor, que se entienda su situación. Es deleznable que Morena quiera hacer de esto todo un show mediático con el único fin de ganar votos y simpatías electorales”, dijo el ex dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco.

El dos veces alcalde con licencia de Zapopan sólo señaló: Para Gloria Reza mis respetos. Reiteramos nuestro compromiso con el periodismo libre .

Desechan impugnación