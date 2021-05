Juan Ibarra

Lunes 3 de mayo de 2021

Antes de que los conciertos fueran cancelados en el mundo, Diego Verdaguer, Amanda Miguel y su hija, Ana Victoria, llevaban alrededor de dos años de cantar juntos en una gira. Sus seguidores podían ver a la familia compartiendo el escenario e interpretando muchos de los éxitos de la pareja argentina.

Era la gira Siempre juntos. Con base en ella, los intérpretes ofrecerán un concierto vía streaming a través de plataforma de e-Ticket live. Es una presentación muy especial , contó Miguel en conferencia de prensa. Cuando la gente vea esa unión que compartimos en el escenario va a sentir todo el amor, toda la magia que nos rodea .

El concierto será el primero en su tipo para la familia de cantantes, y aunque Verdaguer cuenta con una trayectoria de más de 50 años de carrera, asegura que sigue poniéndose nervioso. No lo controlo, me emociono muchísimo. Soy un llorón. Sí, siempre me emociono mucho de las cosas que la vida nos regala , destacó el argentino.

Para la familia, compartir el escenario es un privilegio, en especial en medio de una pandemia como la actual. Durante las primeras etapas de confinamiento, la pareja estuvo separada, algo que los ayudó a apreciar sus vidas de una nueva forma.

A mí sí me afectó bastante; me sentí raro muchos días; extrañé a Amanda; sí te cambia el sentido de la vida cuando no estás con tu pareja durante tanto tiempo. Fue como irse a la guerra, nos escribíamos, había días de mucha ternura y mucha afinidad, y otros días en que ella se molestaba por cualquier cosita , recordó Verdaguer.