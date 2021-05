Amigos, discos y conciertos

De hecho, a Kiedis le dedica gran parte de su narración en Acid For The Children, libro autobiográfico de 389 páginas, en el que Flea comparte parte de su vida, con especial énfasis en su niñez y adolescencia. Habla de los amigos, los libros, los discos y los conciertos que lo marcaron. Y, claro, de su mundo en las drogas.

Cuenta que cuando tenía unos 18 años seguía sin probar la heroína. Había estado inyectándome cocaína y metanfetaminas como una animal desenfrenado, pero la heroína me daba miedo. Los apóstoles de la droga habían quedado vilificados en mi cabeza gracias a los libros y las películas, donde nunca he visto que se inyecten coca, pero la heroína me aterraba .

Hasta que una vez con Anthony, en casa de un chico mayor que ellos, la probó por primera vez y una calidez por su sistema... la sensación de bienestar en las indeseables procupaciones de la vida, como la ansiedad. Todas esas inseguridades sobre ser bajito (de estatura), tenerle miedo a las mujeres, todo se disolvió... me creí un artista verdadero. Qué idiota .

Aventuras

Diáfanas aventuras corren en el papel de Acid For The Children, como la relación con su amigo Kiedis, una que no puede entender, porque desde que lo conoció supo que había encontrado a alguien dispuesto a hacer lo que sea, y nunca había tenido un amigo así... Mi relación con Anthony es... si llegara a entederla, toda la energía cósmica se le escaparía , porque había hallado al cómplice perfecto, alguien a quien las convenciones le importaban un carajo .

Flea, el chaparrito y poderoso bajista de los Red Hot debuta como escritor. Muestra una prosa impredecible e ingeniosa. Acid For The Children (editado por Planeta) es el lado vulnerable de Flea, quien cuenta sus anécdotas tan tiernamente como quien declara de forma abierta su amor por la música.

Las memorias de su infancia y juventud no son sólo un relato de hechos, sino, además, un análisis sobre las adversidades en su vida, como el consumo excesivo de drogas y la falta de arraigo familiar que lo llevaron a buscar amor en la cara de las personas que veía en la calle .

Flea hace un ejercicio de catarsis , y presenta algunos versos que asoman una poética del caos. El libro trae regalo: un poema que Patti Smith le dedica a manera de entrada. Lo bautizó Inocencia.

Toda mi vida he luchado contra esa parte de oscuridad que hay en mí; y, entonces, de milagro me rescatan. No dejo de saltar sobre montañas de mierda; mi paciente ángel guardián no deja de levantarme, limpiarme y ponerme en el lugar en el que puedo dejar que el infinito ritmo del amor estalle en mí...

La publicación se ha convertido en bestseller y fue nominada al premio Grammy 2021 como mejor álbum de spoken word.