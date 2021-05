El ritmo continuó en el complemento, con un plantel universitario que presionó y generó ocasiones de gol sin poder concretar. El América comenzó a ser más arriesgado y Nicolás Benedetti alcanzó las redes, pero se marcó fuera de lugar.

Cerca del final y con poco esfuerzo, las Águilas soltaron la estocada para eliminar a sus adversarios cuando Henry Martín (82), quien entró de cambio, mandó un riflazo para vencer al guardameta Alfredo Talavera.

El enojo y la frustración por los errores invadió a los auriazules, que cayeron en la desconcentración y se perdieron en el juego. Pumas sabía que había perdonado y lo pagó caro al sentenciar su adiós en el torneo.

Al término, el técnico de Pumas, Andrés Lillini, se mostró acongojado. Es un momento muy complicado porque no se cumplieron los objetivos. El equipo tenía ansiedad de marcar y no pudimos concretar. Es difícil, estoy en un club que me da todo para trabajar y no pudimos devolver lo que queremos .