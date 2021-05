▲ El filósofo Juergen Habermas rechazó un premio que otorga los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que había dicho que lo aceptaría. El también sociólogo alemán de 91 años, reconocido por su trabajo en filosofía política y del lenguaje, así como en ética y teoría del derecho, expresó a la publicación Spiegel Online: Me declaré dispuesto a aceptar el Premio Literario Sheikh Zayed de este año. Esa decisión estuvo equivocada y por este medio la corrijo. No me di cuenta con suficiente claridad de la relación que existe entre la institución que otorga este reconocimiento en Abu Dabi con el sistema político que allí impera . Foto Ap