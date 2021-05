▲ Eike Schmidt, director de la Galería Uffizi, destacó en la inauguración que el conjunto de obras que albergan los Museos de San Domenico tiene “una estructura enciclopédica, al tratar los numerosos temas ligados a la figura del poeta; además, recorre la riqueza visual de la Comedia a través de los siglos”. Sobre estas líneas, Dante Alighieri, 1875, de Henry James Holiday (1839–1927) colección privada c/o Christie’s. Foto cortesía Galería Uffizi

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 3 de mayo de 2021, p. 6

La exposición Dante: la visión del arte se vincula con el presente porque la esperanza, la fe y el amor son centrales en los cantos del Paraíso en la Divina comedia del poeta florentino Dante Alighieri y en su Vida nueva, sostuvo Eike Schmidt, director de la Galería Uffizi, durante la inauguración que se transmitió en la página de Facebook del recinto.

Schmidt se refirió a la idea metafóricamente visionaria de Beatriz en torno a la situación actual de crisis, no sólo pandémica, sino económica y la pertinencia de una relectura en el presente de la obra de autor italiano.

El director de la galería, que encabezó con la Fundación Cassa dei Risparmi di Forlì la realización de la muestra, mencionó que “Dante utilizaba la expresión ‘salir a ver las estrellas de nuevo’, y aquí por fin volvemos a ver a las estrellas del arte, demostrando que no sólo pueden seguir existiendo grandes exposiciones en un periodo como eéste, sino que pueden ser incluso mayores que antes”.

La exposición es “una oportunidad única para admirar y estudiar las huellas de la Comedia y Vida nueva en la cultura italiana y europea. No es casualidad que hayamos elegido Forlì, una de las etapas del exilio de Dante, situada entre Florencia y Rávena: un lugar neutral para no reavivar la antigua rivalidad entre la ciudad del nacimiento y la de la muerte, para realzar la importancia de Italia en su conjunto, a la que Dante pertenece universalmente”.

Destacó que el conjunto que albergan los Museos de San Domenico tiene “una estructura enciclopédica, al tratar los numerosos temas ligados a la figura del poeta, y recorre la riqueza visual de la Comedia a través de los siglos, testimoniándola gracias a la profusión sin precedente de materiales, rotunda y con obras de la máxima importancia”.

En la página en Internet sobre la muestra se difunden algunos versos de la Divina comedia, como: Amor que obliga a amar a quien es amado / me apresó en el placer que dominaba a aquél / que como vez no me abandona nunca , del quinto canto de Infierno .

Durante la inauguración, Gianfranco Brunelli, director de grandes exposiciones de la Cassa dei Risparmi di Forlì, dijo que “celebrar a Dante en 2021 significa volver a las razones fundacionales de Italia y de su civilización, orientadas con una perspectiva europea, en un momento suspendido y decisivo como éste.