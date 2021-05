El Congreso del Trabajo del año electoral de 1985 quería tener en sus filas a sindicatos obedientes y acríticos. “Un Congreso del Trabajo como el de mediados de 1984, en acercamiento con otras organizaciones sindicales al fijarse metas comunes y a veces acciones comunes…; con públicas diferencias con las posiciones gubernamentales en materia de precios y salarios, impuestos, sector estatal, etcétera, no era el que ellos querían para renegociar la llamada alianza entre el Estado y los sindicatos. Por un lado, se hostiga a todo sindicato que no acate las indicaciones oficiales en materia salarial. Pero en especial se golpea al Sutin como punto de contacto entre los sindicatos de dentro y fuera del Congreso del Trabajo, y como portavoz de la defensa y reorientación del sector estatal de la economía, además de su participación en la cuestión salarial.”

Ya anteriormente, en el libro México: sindicalismo y poder, la experiencia nuclear compartí mi punto de vista respecto de la experiencia como sindicalista del Sutin. Y, 34 años después, todavía no se hace justicia.

Es también importante destacar, como lo manifiestan en el comunicado, que la actual pandemia ha venido a recrudecer la situación y no se ha avanzado gran cosa, como urge hacerlo, desde hace décadas. Los gobiernos neoliberales minimizaron el peso de la soberanía energética, al insistir en la dependencia hacia Estados Unidos, como hasta la fecha lo hacemos.

Pero también hay que decirlo, el sindicato cayó en manos de gente a la que no le interesaba el presente ni el futuro de la base trabajadora, ni mucho menos el avance de la industria nuclear del país y, aun menos, el avance de la ciencia.

n el reciente comunicado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (Sutin), podemos constatar que el atraso que originaron los gobiernos anteriores continúa. Rezago, indolencia, desinterés e irresponsabilidad de las autoridades persisten. No se ha experimentado un avance de la ciencia ni de la tecnología en esta área, se sigue padeciendo un atraso importante.

En efecto, hace décadas que el Sutin ha transitado en crisis constante. Ha faltado voluntad política por parte de los gobiernos anteriores. La investigación y la industria nuclear todavía no cuentan con el apoyo necesario. Dependemos de los recursos provenientes de Estados Unidos, básicamente. Contamos con el uranio suficiente, no necesitamos que nos lo envíen desde esa nación.

Sin embargo, existe la voluntad política, en el actual gobierno, para retomar el asunto del desarrollo de la industria nuclear, de la investigación científica que permita llegar a contar con alternativas para abastecernos de energía eléctrica a través de las fuentes y de los métodos más limpios posibles.

Y hoy, existe la oportunidad de fortalecer al Instituto Nacional de la Industria Nuclear, y como lo plantea el sindicato de los nucleares, sería una oportunidad para que avancemos en la ciencia y en la tecnología en esta materia. Este avance, nos incluiría también, a los esfuerzos del mundo para mejorar la calidad del ambiente.

Además, se aportaría conocimiento para retomar esa parte de la política internacional que promovía la paz mundial, condición sine qua non para el desarrollo de la humanidad. Con una opción energética más limpia los esfuerzos estarán dirigidos a la producción de los satisfactores principales de la población: alimentos, salud, vivienda digna, cultura y educación.

Para las exigencias de justicia, la huelga continúa siendo un derecho. Y, de acuerdo con el incremento salarial que se está solicitando, es lógico que, si hablamos de equidad, no sea posible aceptar un incremento de 2 por ciento. Bajo las condiciones actuales de deterioro económico, debido a la pérdida del poder adquisitivo y de la afectación social y de salud general a causa de la pandemia del SARS-CoV-2, la revisión salarial es, no sólo justa, sino urgente, sin plazos engañosos y tomando en cuenta que los salarios no deben estar por abajo del valor de la inflación .

Coincidimos que la contratación por honorarios y servicios profesionales y todas las irregularidades de contratación van en detrimento de la calidad de vida de la base trabajadora y sus familias.

