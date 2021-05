Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Domingo 2 de mayo de 2021, p. 8

La Cámara de Diputados aprobó sin cambios la ley para combatir prácticas indebidas en la contratación de publicidad, que cambiará el mercado de esta actividad, al definir reglas para espacios comerciales en medios de comunicación. Las agencias estarán impedidas para revender dichos espacios y cobrar comisiones.

También, antes de cerrar el periodo de sesiones, se confirmó el dictamen que desecha el desafuero del senador Cruz Pérez Cuéllar (Morena), al considerar que la fiscalía de Chihuahua no acreditó el delito de encubrimiento por receptación, que se le imputó supuestamente recibir recursos de la nómina secreta del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez.

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez (Morena) dijo que tal ilícito consiste en una conducta de quien, a sabiendas de la comisión de un delito y sin haber participado en éste, adquiera o reciba el producto del mismo .