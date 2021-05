Viridiana Pérez, profesora de asignatura y ayudante de la Facultad de Ciencias, expuso que el semestre anterior, que concluyó en febrero pasado, no recibió su salario hasta el fin del curso y el pago llegó incompleto, en menos de 20 por ciento del total, que era aproximadamente 18 mil pesos.

Hace un año, cuando todavía no sucedía lo de la pandemia, me dijeron que en unas semanas estaba resuelto. Viene el Covid y a mí me seguían descontando dinero . La situación se resolvió recientemente, dijo.

Sobre la convocatoria del Programa para Promover la Definitividad del Personal Académico de Asignatura, tanto Viridiana como Efraín Vega –también profesor de asignatura– coincidieron en que no beneficiará a la mayoría de los académicos, sobre todo por la condición de impartir un mínimo de nueve horas de clase a la semana.