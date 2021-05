El confinamiento ha tenido efectos, y expertos mundiales consideran que después de las pandemias hay una tendencia a buscar interacciones sociales más intensas. Uno puede concluir que habrá una especie de renacimiento de las actividades económicas y sociales. Personalmente, he sentido dificultad para salir del confinamiento; ya me había acostumbrado, pero en general me estoy sobreponiendo. Me ayuda mucho observar cómo desaparece progresivamente la pandemia y me siento feliz de estar vacunado y de no tener la horrible incertidumbre que sentí y que me impidió salir de casa. Creo que el desconfinamiento tiene ciertos síntomas, confusión y una inexplicable tristeza, y la forma de superarlo es trabajar, regresar a los centros de las actividades normales, hablar y tratar a la gente. Poco a poco iremos superando los síntomas.