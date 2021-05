Nuestra mejor manera de rendirle homenaje a nuestro gran militar, académico universitario y defensor de las garantías civiles y verdadero patriota es seguir su ejemplo y continuar la lucha que emprendimos juntos y contribuir decididamente a lograr la unión de todos los mexicanos con el propósito de que vivamos en plenitud, con respeto y dignidad.

Porfirio Martínez González, Francisco Pérez Rangel, Edgar Hernández Flores, Carolina Verduzco, Tomás Montes de Oca Pérez, Isaac Arauz, Lauro J. Sol Orea, Ignacio Ocaña Guzmán, Enriqueta Chávez López, Carmen Cortés, Rafael Alfaro Velazco y Armando Soto Baeza

Atiende Banorte denuncia de agravio

Le escribo en esta oportunidad con relación al correo Denuncia agravio en Texcoco , publicado el pasado 26 de abril en la sección El Correo Ilustrado.

En línea con el compromiso de Banorte para atender a todos nuestros clientes de acuerdo con sus necesidades, contactamos nuevamente a la señora María Angélica Vives Zegers para brindarle la atención requerida.

El 29 de abril hicimos la reposición de su tarjeta en la sucursal, brindándole las facilidades necesarias para realizar el trámite.

Lamentamos el malestar que se ocasionó a la clienta y seguiremos trabajando para ofrecer la mejor experiencia de servicio.

Esperando que la información sea de interés de sus lectores, agradecemos el servicio a la comunidad que hace este espacio, que en esta ocasión nos permitió identificar la situación para apoyar a nuestra cuentahabiente y brindarle a experiencia que exige nuestro nivel de atención.

Francisco Rodríguez Daniel, director de comunicación corporativa Grupo Financiero Banorte

Afore Azteca le bloquea trámite de retiro de fondos, se queja

Hago pública mi queja en contra de la Afore Azteca, pues llevo más de seis meses intentando obtener la subcuenta de vivienda que me dejó mi difunto esposo mediante un trámite por retiro total en la sucursal de esa administradora de fondos para el retiro, ubicada en la avenida 20 de Noviembre, colonia Centro, Cuautitlán México.

He acudido más de seis veces a realizar el trámite y cada vez los ejecutivos me dicen que la operación fue rechazada por el sistema. Al acudir al Infonavit para hacer mi tramite directo con ellos, me dicen que no pueden porque la Afore Azteca tiene bloqueado el trámite con una marca en el sistema. Mi número de teléfono es 55 5870-5229

Avelina Chimal Hernández

Molesta por los cohetes

El viernes pasado se detonaron cohetes de alta resonancia y con alta frecuencia por más de seis horas sin importar enfermos, recién nacidos y el pueblo en general en San Andrés Ahuayucan, Xochimilco. ¿Quién autoriza esto?

Marcela Silva Orrego