Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 2 de mayo de 2021, p. 20

Londres. El redactor jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, considera alarmante la falta de señales de que la nueva administración de Estados Unidos planee renunciar a perseguir al fundador del portal de filtraciones, Julian Assange.

Agregó que no se puede simplemente hablar sobre la no politización del trabajo del Departamento de Justicia; debe haber una decisión política para poner fin a la persecución de Assange por motivos políticos .

Hrafnsson comentó que si comparan el caso de Assange en el Reino Unido con el del opositor ruso Aleksei Navalny en Rusia, es Moscú quien gana. Podemos ver a Navalny ante el tribunal, puede hablar en la corte. Todo eso no estaba permitido en Londres , recordó Hrafnsson. Precisó que Julian no pudo hablar, las cámaras estaban prohibidas , así que esta comparación no está a favor del Reino Unido .

La abogada de Assange, Jennifer Robinson, afirmó que el preso no ha visto a su familia desde octubre pasado.