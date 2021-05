Estas son las armas para los niños , dijo Luis, irónico. En el mismo espacio, el dirigente Jesús Plácido afirmó: Nos obligan a que les demos armas, y no libros , pareciera que el gobierno no entiende la situación por la que atraviesan 24 comunidades indígenas, que son amenazadas por el grupo delincuencial de Los Ardillos. Fueron aproximadamente 200 menores quienes se manifestaron en demanda de justicia y celebraron el Día del Niño; también reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Héctor Astudillo Flores haberlos criticado con anticipación porque marcharían armados; al jefe del Ejecutivo federal lo invitaron a visitar este poblado.

¿En verdad están preocupados por los niños y niñas de las 24 comunidades que conforman el Cipog-ez aquí en la Montaña Baja de Guerrero? ¿O sólo les preocupa que su gobierno se vea manchado porque decidimos salir a la luz pública? , preguntaron.

Señaló que el Presidente tiene un problema: No se toma un arma “para tomarse una foto o como le llaman en la ciudad, una selfie, ni para hacer quedar mal a su gobierno, para restarle votos a su partido, ni para favorecer a otros partidos, estos no nos interesan, todos son lo mismo, vienen a prometer y al final se olvidan de nosotros.

“Se agarra un arma, señor Andrés Manuel, para defendernos de quienes nos quieren quitar nuestras tierras, encarcelarnos, torturarnos, desaparecernos o matarnos, o sea que es una consecuencia del dolor y la muerte. Por eso decidimos constituirnos como CRAC-PF, y como Cipog-ez y por eso hoy decidimos conmemorar este Día del Niño y la Niña .

Si vivieran las balaceras nocturnas como nuestras familias, nuestros hijos e hijas, entenderían de qué hablamos. Es más natural tomar un arma que un libro, aunque no se quiera .

Antes de la marcha, una niña de unos 12 años, habitante del poblado de Tula –a unos tres kilómetros de Alcozacán–, narró el terror que viven unas 30 familias, y sobre todo los niños: “No hacemos nada. Nada aprendemos porque no vienen los profes (maestros). Ya no juegan porque nomás nos están espiando; no puedo salir (de mi casa) nomás estamos metidos adentro.

Durante la entrevista, de pronto se escucharon balazos y se dio por concluida la plática y el recorrido.