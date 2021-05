El también conductor del programa Insomnio afirmó que la vida de éxito, adicciones y dinero fue distinta para él. “Mi respuesta (en estos temas) es diferente en comparación a otros casos, porque fui una mina de oro para muchos promotores, pero de alguna forma estaba protegido. Esto no significa que no sufrí, sufrí más. Podían decir: ‘Pobrecito, nosotros en camión y tú en avión’, pero yo respondía: sí, porque tú luchas una vez cada tres días y yo cinco en un día'. No me quejo ni me quejaré, pero con ese ritmo de vida perdí piso, fue tan feo que no distinguí entre el mundo real y el de mi trabajo; de manera constante estaba en modo vampiro, las 24 horas del día: gimnasio, viajes, fiestas, cuestiones públicas, luchas, peleas”.

▲ Músico, punketo, modelo, conductor y ahora investigador de fenómenos paranormales, Ian Hodgkinson busca mantenerse sano. Foto cortesía Vampiro Vudú

El escape

Prosiguió: Después de cinco o seis años de este rimo sin descanso, llegó una ola de depresión, empezaban a llegar las lesiones y estaba bastante cansado de la fama; por eso me escapé, me escondí por casi un año .

Las adicciones, recordó, también llegaron de forma distinta. “Claro que disfruté las fiestas, ni cómo negarlo, pero yo era una máquina de dinero y sucedió algo como: ‘dale esta inyección, pónganle algo pa-ra quitarle el dolor, dénle esto para que se duerma o lo otro para que se despierte’. El caso era tener al Vampiro presente; nadie tenía que saber el estado en que me encontraba, pero este cabrón (decían) tiene que subir y generar dinero.

“Sí –admitió–, me cegué ante muchas cosas, no soy inocente ni ángel, pero nadie me cuidaba o guiaba, yo era joven, crecí solo, no tuve educación y me fui directamente a la cúspide del Vampiro, en menos de un mes.”

También faltaron las voces que le advirtieran sobre las consecuencias de fumar, de las drogas, o de la necesidad de conseguir un médico o un abogado que leyera los contratos y cuidara el dinero, pero así fue”.

–Y después de las carencias económicas que tuviste en la infancia, ¿que pasó cuando llegó el dinero?

Lo gasté. Te voy a decir, todo mundo cree que hice mucho dinero; gané bien por un tiempo, pero no dura para siempre. Compré casa para mi mamá y la otra propiedad fue para mi ex esposa y mi hija tras el divorcio, luego me lesioné el cuello y estuve sin trabajo como 10 años. Nunca tuve mucho, sobreviví, pero no fueron millones de dólares. Aun así estoy feliz.

Aunque nunca dejó de ser el Vampiro de México, Hodgkinson se cansó del negocio de la lucha libre en el país. No fue por la gente, sino por la industria, las mentiras, la política, la corrupción, el chisme, es una energía potente como en cualquier negocio; extraño a la afición, al país, todo, menos a los empresarios, a un puñado de gente encargada de la lucha, que te hacen la vida imposible .

–Pero, ¿cómo llegó el Vampiro a Ian?

“Cuando era niño, mi familia era pobre, no tenía papá, no había dinero ni para comprar ropa o zapatos, era muy acosado en la escuela; tenía que esconderme, buscar alguna manera de expresarme y empecé a leer. Cuando terminé Drácula, encontré a un hombre que sólo porque era diferente lo llamaban monstruo, lo cual me hizo entender que no tenía que preocuparme de la percepción que la gente tuviera de mí. Así nació mi fascinación por la imagen, el nombre y el personaje.”