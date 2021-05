De la redacción

Domingo 2 de mayo de 2021, p. a10

Un gol en el último minuto le permitió a Tijuana empatar 1-1 con Cruz Azul, al tiempo que frustró el festejo de los celestes para alcanzar un récord de puntos en torneos cortos de la Liga Mx. Aunque La Máquina terminó la fase regular como líder con 41 unidades y 15 duelos sin derrota, el resultado les dejó un sabor amargo y despertó los fantasmas rumbo a la liguilla.

Orbelín Pineda abrió el marcador al 45+2, pero los celestes cayeron en exceso de confianza y Xolos sorprendió al 90+4 con un tanto de Édgar López. Pese a la igualada, Tijuana se despidió del torneo al quedarse con 20 puntos en el lugar 14.

Con el pase asegurado, el técnico celeste Juan Reynoso dio la titularidad a Santiago Giménez en el ataque. Así, La Máquina salió relajada al estadio Azteca a la espera de que Xolos tomara la iniciativa para sorprenderlo en un contragolpe.

No obstante, Robert Dante Siboldi, ex timonel de los celestes y quien disputaba su segundo encuentro con los fronterizos, apostó por una estrategia mesurada con Tijuana. Los Xolos prefirieron no apresurarse y fueron cautos en el ataque, lo que provocó que el duelo se trabajara desde el inicio en la mediacancha.

Sólo Jonathan Cabecita Rodríguez logró acercarse al arco de los visitantes con un potente disparo de larga distancia que fue detenido por el arquero Jonathan Orozco.

Antes de las emociones llegó la polémica arbitral. En una jugada defensiva, Víctor Guzmán dio un pisotón a Jonathan Rodríguez y el silbante Adonai Escobedo marcó un penal, pero el VAR intervino para que el colegiado rectificara su decisión.