Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 30 de abril de 2021, p. 18

Con el voto de todos los grupos legislativos, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para sancionar con hasta seis años de prisión y multas por más de 89 mil pesos la difusión de imágenes, videos o audios de contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento y aceptó los cambios del Senado para tipificar como delito la violencia digital.

Aunque los legisladores reconocieron que la modificación al Código Penal y a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia podía mejorarse, ayer se optó por mantener el texto que enviaron los senadores, para no tener que devolver el proyecto. Así, la reforma conocida como ley Olimpia, se aprobó con 434 votos y se envió al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega (PAN), indicó que se deja el compromiso de la cámara de impulsar cambios a la brevedad; no obstante, es fundamental que ya no se detenga el proceso legislativo y con la aprobación de este dictamen, se incorpore al marco jurídico . Expresó que, aun cuando ya hay 25 estados donde se tiene reconocida la figura de violencia digital y mediática, es relevante porque aún se argumenta que las agresiones en el mundo digital no son susceptibles de considerarse como violencia real.