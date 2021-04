Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 30 de abril de 2021, p. 5

Si bien hay elementos para realizar una reforma electoral al término del actual proceso y así fortalecer el sistema, lo que el Presidente propone es una represalia contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por hacer su trabajo de vigilar el cumplimiento de la ley , consideró el ex consejero de ese organismo y director de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Desarrollo Económico, Benito Nacif. Por otro lado, sostuvo que gran parte del costo del INE deviene de las mayores facultades que se le han conferido, muchas de ellas promovidas por la izquierda.

Para la ex consejera del INE Pamela San Martín es preocupante que en pleno proceso electoral se aluda a una reforma cuando estamos en campañas políticas y es el momento para partidos y candidatos. Es claro que siempre hay espacios para mejorar el sistema electoral pero las modificaciones deben surgir de una visión a futuro, de lo que se pretende de este sistema no a partir de que una decisión de la autoridad electoral no me gustó .

Costos y responsabilidades

Entrevistados por separado, San Martín destacó que si se pretende equiparar el costo del INE respecto a otros países, debe efectuarse a partir de las facultades: en ningún país el sistema de fiscalización recae en la autoridad electoral; el INE es el único que se encarga del documento de identidad ciudadana con la credencial de elector.