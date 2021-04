Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Viernes 30 de abril de 2021, p. 5

En medio de la abultada agenda que se discutió en el Senado, se dio una batalla soterrada de la oposición para evitar que Morena tuviera mayoría calificada en la Comisión Permanente, a tal grado que la panista Xóchitl Gálvez amenazó con pasar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para que los del sol azteca pudieran conformar grupo parlamentario y quitar así un lugar a los morenistas, aunque al final se echó para atrás.

Desde muy temprano una eufórica Gálvez hizo pública su decisión de brincar del Partido Acción Nacional (PAN) a las filas perredistas y aclaró que no es camaleónica , pero en la oposición no podemos permitir que Morena, que no tiene mayoría calificada en el Senado, tenga mayoría calificada en la Permanente y pueda a convocar a periodo extraordinario con la agenda que se le pegue la gana .

Sin embargo, se quedó en el PAN y como suplente en la Comisión Permanente integrada anoche. Ello, debido a que el coordinador Ricardo Monreal, que por la mañana sostuvo que se aplicaría estrictamente el principio de representación en el Senado, al final negoció aceptar que con sus sólo cuatro integrantes, el PRD tuviera un lugar en el órgano del Congreso de la Unión, que opera en los recesos.