Néstor Jiménez y Sergio Ocampo Arista

Reportero y Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 30 de abril de 2021, p. 4

En medio del proceso de definición de la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero que se definirá por medio de encuesta, el ex abanderado Félix Salgado Macedonio difundió en su cuenta en Facebook una foto con su hija, Evelyn Salgado Pineda y una frase de agradecimiento por su apoyo.

En tanto, tras encabezar un acto de la abanderada morenista en Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, sostuvo que no fue consultado para su designación como dirigente del partido en Guerrero y que no le gusta dicha función. El presidente de Morena en Guerrero es Marcial Rodríguez, yo no soy el delegado. Yo soy Félix Salgado Macedonio, en seco, no quiero ningún cargo porque no sirvo para eso. Aparte no me gusta, yo admiro a quien sabe administrar un partido, yo no, yo no le entro, yo no jugué para eso y tampoco para ser recompensado .