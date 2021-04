L

a economía de Estados Unidos avanzó en los primeros tres meses de 2021, reforzada por cuantiosos estímulos fiscales y apoyos en efectivo a las familias, lo que impulsó el gasto de los consumidores. El PIB aumentó 6.4 por ciento anualizado. Por otra parte, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en un nivel históricamente bajo de 0-0.25 por ciento y planea continuar con las compras de activos en poder de empresas e inversionistas para estimular el desarrollo. Pero la economía china creció más: 18.3 por ciento en el mismo periodo. En las primeras semanas de la pandemia el gobierno dio pasos acelerados para vacunar a su población, mientras el ex presidente Trump titubeaba. Llegó Biden y puso a disposición de todos la vacuna, lo cual ha beneficiado a nuestros paisanos, porque no les piden documentos. Como candidato, Biden provocaba bostezos, pero está resultando una sorpresa: en el discurso que dio por los primeros 100 días de su administración, anunció ante el Congreso que ya es hora de que las grandes corporaciones y los ciudadanos más ricos (1% de su población) paguen su parte justa de impuestos. Expuso que, de acuerdo con recientes estudios, 55% de las grandes empresas no pagaron impuestos federales en 2020 y obtuvieron 40 mil millones de dólares en beneficios. Le espera una dura batalla con el ala republicana del Congreso.

García Cabeza de Vaca

Con tres votos en favor (dos de Morena y uno del Partido del Trabajo) y uno en contra (del PRI), la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ya con el fuero de fuera, podrá ser detenido por la Fiscalía General de la República, si no se duerme. Este viernes, se votará en el pleno de la Cámara. En redes sociales, donde más de la mitad de las noticias suelen ser fake, corrió la versión de que ya huyó. Pero, ¿en qué país del mundo puede hallar refugio el güerco? La pandemia tiene cerradas las fronteras.

Y en México

Se va recuperando la economía del descalabro que le ha asestado la pandemia, la deuda pública ha entrado a una dinámica decreciente como proporción del PIB. Una buena señal es que al cierre del primer trimestre del año las plazas laborales aumentaron en 956 mil 96 millones respecto al cierre de 2020 –de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Hacienda dado a conocer ayer, después de perder alrededor de un millón 400 mil. Vista la deuda –heredada del prianismo– en pesos y centavos sigue siendo impresionante: a marzo, la deuda neta del sector público se situó en 12 billones 378 mil 486 millones de pesos y el saldo histórico de los requerimientos financieros (SHRFSP), la medida más amplia de deuda, ascendió a 12 billones 423 mil 48 millones de pesos al cierre de primer trimestre; 42.1% de la variación de esta última respecto al cierre de 2020 se debió al incremento del tipo de cambio.