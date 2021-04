Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 30 de abril de 2021, p. 7

Paz Alicia Garciadiego comenzó a escribir el guion de El diablo entre las piernas sin la intención de que fuese filmada. Comencé a plasmarlo después de verme en el espejo. Me habían pedido fotos, y entre mis fotos y la cara en el espejo vi una enorme diferencia. Eso me hizo reflexionar sobre la vejez, al punto al que he llegado, y me puse a escribir sobre mí, y sobre todo, sobre mi generación , contó la guionista.

Al ser escrito sin la intención de ser filmado, el guion pudo desarrollarse libremente. No me va a temblar la mano al poner una u otra cosa , comentó Paz. Sin embargo, Arturo Ripstein, director de la cinta, al leerlo decidió llevarlo a la pantalla grande. “Lo leí y me sorprendió tanto que dije: ‘no estaba para filmarse pero a partir de este momento yo me ocupo de que esto se haga’”, recordó.

La película, que se estrena el 5 de mayo, narra la historia de Beatriz (Sylvia Pasquel), una mujer madura que sufre las vejaciones de su anciano esposo (Alejandro Suárez). Mientras él sostiene una relación con una amante (Patricia Reyes Spíndola), su esposa busca revivir su sexualidad, incluso fuera de su matrimonio. La intención de la cinta era mostrar a seres humanos con las pasiones vigentes, coincidieron.