El euro y las monedas de Canadá, Suecia, Suiza y Reino Unido, entre otros, han ganado terreno.

El peso es de las monedas más fuertes en el mundo y hay crecimiento, de modo que se va a bajar la deuda con relación al producto interno bruto... no porque se haya pedido deuda, porque no nos hemos endeudado, a diferencia de lo que hicieron otros gobiernos, nosotros no nos hemos endeudado, pero sí aumentó la deuda con relación al producto porque se cayó la economía, pero ahora como hay una recuperación está bajando , apuntó el mandatario.

Con relación a las remesas, recordó que en 2020 se recibieron 4 mil 45 millones de dólares tan sólo en marzo, lo cual representó un récord mensual. Aunque aún no se presenta el balance final del Banco de México, la proyección es que en marzo del presente año se recibieron 4 mil 128 millones de dólares, es decir, un crecimiento de 2 por ciento.

Además, confió que a mediados del año se habrá recuperado la totalidad del millón 400 mil empleos perdidos en la pandemia. Hasta el momento, dijo, se han generado alrededor de 800 mil de las fuentes de trabajo que se cerraron el año pasado.