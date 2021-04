Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 30 de abril de 2021, p. a12

Guadalajara, Jal., El fiscal jalisciense Gerardo Octavio Solís dijo ser muy respetuoso no sólo de la decisión que tomó Saúl Canelo Álvarez de no solicitar apoyo a la dependencia que encabeza luego que uno de sus hermanos fue secuestrado, sino de todas las víctimas en general y, en particular en este tipo de delitos .

En entrevista con el programa deportivo estadunidense In Depht with Graham Besinger, el Canelo reveló que uno de sus hermanos –de quien no dio el nombre– fue secuestrado, pero que ante la evidencia de que al gobierno no se preocupa por eso, se preocupa por otras cosas , prefirió negociar él mismo durante tres días la liberación de su pariente y no pedir apoyo de las autoridades.

Parte de los protocolos nos ordenan que en ciertos casos prevalece la decisión de los familiares respecto a las actuaciones ministeriales y policiales. En el caso al que hace referencia el boxeador, entendemos su postura , afirmó el fiscal Solís ayer en rueda de prensa virtual.

Dijo que la Fiscalía y sus funcionarios estamos para servir y luego presumió que el área antisecuestros de la dependencia cuenta con una buena infraestructura y es “de las mejor calificadas del país.