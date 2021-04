Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 30 de abril de 2021, p. a12

Paola Pliego disfrutó una semana de convivencia con los deportistas seleccionados a los Juegos Olímpicos de Río 2016 cuando recibió la noticia que menos esperaba al tener el boleto en la mano y la bajaron por haber dado un resultado adverso en un control antidopaje. Comenzó la pesadilla y el calvario en los tribunales contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), luego de probar su inocencia con pruebas médicas ante el Tribunal Internacional del Deporte en Lausana, mientras en la Ciudad de México sus abogados emprendían acciones legales sobre un positivo falso que salió del laboratorio de la Conade y que finalmente se comprobó.

Un lustro esperó la esgrimista para conocer recientemente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia capitalina en su fa-vor y la indemnización de 15 millones de pesos por el daño moral y síquico que le causaron , dijo el abogado Alberto Román en videconferencia enlazado con su colega Ricardo de Buen y la afectada, quien ahora representa a Uzbekistán ante la serie de injusticias que denunció en sus redes sociales al sentirse desprotegida por la corrupción de las autoridades deportivas del país.