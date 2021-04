En comundiades de la región mixteca de Oaxaca, afirmó Isaías Jaime, profesor de telesecundaria, las escuelas enfrentan muchos problemas económicos, pues los padres de familia no tienen fuentes de emplo y están cuidando chivos o cortando leña en lo que llega la temporada de recoger la siembra, sobreviven como pueden, y lo último que podemos hacer es pedirles para el gel o el desinfectante de la escuela .

Respecto del diagnóstico socioemocional de los alumnos que solicita la SEP, subrayaron que no se puede realizar hasta regresar a clases presenciales, pues la falta de conectividad o la distancia que deben recorrer hasta la escuela, hace muy difícil pensar en un retorno escalonado .

Maestros de planteles multigrado de Oaxaca, Michoacán y Chiapas señalaron que el regreso a clases presenciales representa un nuevo desafío, pues en sus comunidades los padres de familia no cuentan con recursos para la compra de insumos de higiene o para adecuar los salones de clases. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al menos 1.7 millones de alumnos de educación básica en México asisten a escuelas multigrado, pues 71 mil 913 centros escolares de prescolar, primaria y secundaria tienen esa modalidad, en que un profesor atiende a más de un nivel escolar.

En esta región, explicó, más de 75 por ciento de todas las escuelas de todos los niveles no tienen suficente agua, y los alumnos si ya en casa tienen pocos recursos para lavarse las manos o usar gel antibacterial, en la escuela mucho menos hay esos insumos.

En las zonas rurales las escuelas no reciben dinero de los padres, afirma el profesor con más de 30 años de servicio en comundiades de escasos recursos. No hay con qué nos apoyen. Incluso han dejado de tener trabajo los músicos y los coheteros, porque hasta las fiestas se suspendieron, ¿y de dónde vamos a sacar para arrelgar las escuelas?

Lev Velázquez, profesor de Michoacán e intregrante de la dirigencia de la sección 18, indicó que los centros escolares se encuentran en grave deterioro, incluidas los multigrado, que enfrentan daños en pintura, impermeabilziación, en la red eléctrica, en muchos casos por robo de cables de cobre, e incluso, señaló, tenemos escuelas saqueadas, además de que se reportan daños en mobiliario y materiales educativos .