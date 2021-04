Mi demanda fue rechazada con el argumento de que había un razonamiento que no entendían dentro del amparo, pero el acto reclamado es contra el decreto presidencial (de extinción de los fideicomisos). Me lo regresaron para que lo aclarara y lo hice, pero ahora me dicen que ya se vencieron los términos y mi amparo fue desechado, por no cumplir en tiempo y forma, aunque sí vine y tengo el acuse de recibo , lamentó

Por su parte, María Isela Valdez, madre de Roberto Quiroa, desaparecido desde el 10 de marzo de 2014, detalló que ha acudido cuatro veces ante las oficinas del PJF, sin que le acepten el amparo que desea interponer en contra de la extinción del Faari, supuestamente porque ha habido problemas con el reconocimiento de su firma.