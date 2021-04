Así lo afirmó Mercedes Doretti, fundadora y directora para Centro y Norteamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien puntualizó que las nuevas tecnologías en materia de búsqueda de cuerpos no son magia , por lo que sólo serán útiles si se les usa de forma constante y sistemática.

Además de lo anterior, en el libro se compendian herramientas de visualización y sistematización de grandes volúmenes de datos, para la creación de modelos probabilísticos que permitan definir con mayor sencillez en dónde es más factible encontrar fosas clandestinas.

“Todas las tecnologías de las que hablamos tienen el mismo principio: marcan una alteración, un cambio, ya sea de las capas del subsuelo, de la composición química del suelo o de su compactación. Es importante entender que no es magia, no es que pongo un aparato y me va a decir ‘aquí hay una fosa’: lo que muestra son anomalías que hay que explorar”, señaló.

Aunque muchas comisiones estatales de búsqueda ya han adquirido estos equipos, su utilización en México sigue siendo escasa, en buena medida porque son costosos, pero también porque requieren de la participación de especialistas en temas científicos que no suelen formar parte de los equipos forenses de las instituciones, por lo que elaborar convenios con universidades es crucial.