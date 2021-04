▲ Si no se trabaja bien en ella, la red podría colapsar debido a la saturación de sedimentos que aportan los cauces. Foto Luis Castillo

Jueves 29 de abril de 2021

El sistema Cutzamala, que abastece de 33 por ciento de agua a la Ciudad de México y al estado de México, y cuyas presas se ubican en 42 por ciento de almacenamiento, tiene líquido para un año como máximo, advirtió José Antonio Ordoñez Díaz, investigador y especialista de Ciencias del Tec de Monterrey.

Durante la conferencia virtual Consecuencias de la sequía en el Valle de México, situación hídrica a corto, mediano y largo plazo, el experto dijo que además el sistema podría colapsar por la saturación de sedimentos que aportan los cauces. Tiene más de 40 años de almacenar agua en sus tres presas, se trabaja para actuar bien o lo vamos a lamentar. Es necesario hacerlo ya porque hay una crisis , urgió.

Explicó que se prevé que este año lloverá menos y si no se toman medidas se acabará el agua en un año como máximo. Si esto sucede, Cutzamala trabajaría con niveles marginales y hay maquinarias que no se podrían echar a andar porque para ello requieren líquido. Además hay concentración de sales y otros materiales que generan crecimiento atípico de algas y otra vegetación que no beneficia los cuerpos de agua.