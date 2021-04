Un día después de la solicitud de la Fiscalía General de Justicia capitalina de retirarle el fuero por violación de dos menores de edad (uno ya es adulto), Huerta Corona no asistió a la sesión de ayer e incluso no participó en las votaciones.

Podemos entrar a un escenario en el cual tengamos todo listo, pero no haya Cámara que se pueda reunir. Si los partidos se ponen de acuerdo y citan a un extraordinario, porque se requieren dos tercios para hacer el llamado, yo sería el primero en aplaudirlo, pero ninguna fuerza tiene dos tercios, así que hagan las interpretaciones políticas; se las dejo , expuso.

En lo personal, dijo, estaría muy satisfecho de que se avanzara en el desafuero de su compañero de bancada dentro de los términos de la ley, con todas las garantías, pero sin demorar el procedimiento.