La bancada considera que debe ser la legislatura estatal la que decida si le retira o no el fuero. A pregunta expresa, Romero Hicks dijo: el primer paso es en la Cámara de Diputados, cuando se constituya en jurado de procedencia, y la segunda etapa, en su caso, sería el Congreso local. Esa es una decisión que el legislador resolvió en el diseño republicano de tiempo atrás .

Con tres votos en favor y uno en contra, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó anoche que procede el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pero no el del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, porque en este caso se consideró no hay pruebas y el presunto delito ya prescribió.

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez (Morena), negó que se acelerara la resolución de los casos de García Cabeza de Vaca y Pérez Cuéllar, o que se retrasaran las peticiones de desafuero contra Mauricio Alonso Toledo (PT) y del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Explicó que el proceso contra Toledo, a quien la fiscalía de la Ciudad de México señala de presunto enriquecimiento ilícito, no ha sido resuelto porque la defensa del ex delegado en Coyoacán y actual operador político del PT en Michoacán demoró el periodo de pruebas.

El otro desafuero que está detenido es el de Uriel Carmona, por un empate en la votación, según describió Gómez Álvarez.

Inicialmente, él y su compañera de bancada Martha Patricia Ramírez Lucero, así como Ana Ruth García Grande (PT) estuvieron en favor de que Carmona no cuenta con fuero, y el PRI manifestó que sí lo tiene. No obstante, la bancada de García Grande la sustituyó ayer por Mary Carmen Bernal, quien votó porque sí lo tiene, lo que atoró la resolución.

Carmona no tiene fuero. A alguien le conviene que sí tenga , dijo el legislador de Morena.

–¿Hay una negociación, un intercambio Carmona-Toledo? –se le preguntó.

–No es posible, porque yo no juego al jurista en materia de Sección Instructora. Lo que es, es. Las cosas se resuelven en sus méritos. Esos tiempos espero que no vuelvan nunca. Sé de lo que hablas, espero que eso no vuelva nunca.