Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 29 de abril de 2021, p. 5

El Instituto Nacional Electoral (INE) validó el listado nominal con el que se efectuarán las elecciones del 6 de junio, el cual, destacó el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova, es la columna vertebral de la confianza del sistema de votaciones. Consideró que es una etapa más que da certeza al proceso: cada acto está quedando jurídicamente. Quien sea que hable de fraude o pretenda hacerlo, o de decisiones sesgadas de esta autoridad, está hablando de una realidad virtual o inexistente y no de la verdad jurídica que ha sustentado cada etapa .

Durante la sesión se presentó el informe Violencia política de género, sobre el cual la presidenta de la comisión de equidad, Carla Humphrey destacó que son ya 77 mujeres las que han denunciado agresiones. Dijo que conforme avanzan la campañas aumentan las denuncias por esta causa por lo que exhortó a las candidatas a presentar las denuncias cuando hayan sido violentadas.

En la sesión el INE acató las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual ratificó las cancelaciones de candidaturas por incumplimiento en la entrega de informes de gastos de precampaña a varios actores políticos, entre los que destacan dos aspirantes a diputadas federales de Morena, Aidé Ibarez Castro y Julieta Kristal Vences Valencia.

Al reiterar que las sanciones que corresponden son la cancelación de las candidaturas, el consejero Ciro Murayama aseguró que con los fallos del TEPJF se confirma la importancia de que todos los aspirantes rindan cuentas, pues el dinero opaco no tiene luz verde en la política .