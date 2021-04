Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 29 de abril de 2021, p. 3

Al afirmar que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón fue un golpe a la incipiente democracia mexicana y un exceso, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población de Guerrero y Michoacán a acatar la decisión, sustituir a los candidatos y no caer en la provocación, pero a la vez no desmoralizarse a pesar del agravio .

Con tono serio emitió un mensaje previamente preparado ya que, expresó, sabía que se le preguntaría sobre este caso durante su conferencia de prensa de ayer, en la cual expuso que en esto hay una paradoja porque se podría pensar que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF existen para garantizar la democracia, pero aunque parezca increíble, son órganos creados para que no haya democracia .

A la población de ambas entidades exhortó a que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten, hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación .

No hay justificación en la decisión de cancelar ambas candidaturas con el argumento de no comprobar ingresos de 14 mil pesos, en el caso de Morón, y de 19 mil en el de Salgado, máxime, recordó, cuando pese a denunciar un rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto, no sólo no fue penalizado, sino que en su lugar se impuso una sanción a la coalición que encabezó él en 2012.