n una primera ronda de acuerdos, Morena designó al diputado local Alfredo Ramírez Bedolla para ser candidato a gobernador de Michoacán. En la conferencia de prensa convocada para dar a conocer tal decisión, el dirigente partidista Mario Delgado no dijo nada respecto al caso Guerrero, aunque aseguró a los reporteros: los convocamos, más tarde , lo cual a la hora de cerrar esta columna no había sucedido.

Resulta irónico que Ramírez Bedolla sea propuesto para buscar el máximo cargo estatal cuando días atrás fue impedido por el propio Instituto Nacional Electoral (INE) de ser candidato a la presidencia municipal de la capital, Morelia. El 3 de marzo de este año, Ramírez Bedolla solicitó licencia como diputado local y compitió con Iván Pérez Negrón, diputado federal con licencia (impulsado por Mario Delgado), quien finalmente es el abanderado de Morena y el Partido del Trabajo por Morelia.

El INE, en su momento, señaló y decidió, por seis votos contra cinco: se confirma la sanción a Alfredo Ramírez Bedolla con la pérdida del registro para ser postulado como candidato a la presidencia municipal de la capital michoacana, por ser omiso en la presentación de su informe de precampaña y la falta se califica como de gravedad mayor a partir de que la Unidad Técnica de Fiscalización detectó diversos gastos de precampaña por un monto de 10 mil 560 pesos, además de que el partido Morena fue requerido a través del oficio de errores y omisiones y tampoco presentó el informe correspondiente .

Al menos en la inmediatez escénica, Morena parece mantener unidad ante los vaivenes de candidaturas. Morón Orozco pronunció ayer, con el dirigente nacional partidista a un lado, un discurso de plena adhesión a las decisiones tomadas, entre ellas la de nombrarlo delegado en funciones de presidente del comité estatal. Factores de influencia nacional sobre la política michoacana, como Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel, están conformes con las resoluciones tomadas.