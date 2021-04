S

ed lex, dura lex, la ley es dura, pero es la ley, dice el aforismo romano. Excepto para los amigos , podrían añadir los consejeros del INE (no todos) y los magistrados del tribunal electoral (tampoco todos). Tumbaron a los candidatos a gobernadores morenistas de Guerrero, Félix Salgado, y de Michoacán, Tomás Morón. Su falta consistió en no presentar cuentas, o presentarlas extemporáneamente, de gastos menores a 20 mil pesos. Pecaron de ingenuos. Ya Lorenzo Córdova, el omnipotente antindigenista que preside el Instituto Nacional Electoral, les había advertido que no les perdonaría 10, 20, 50 mil, 100 mil, un millón o 20 millones de pesos (comunicado del INE número 174 del 19 de abril). Por supuesto, cambian las cosas si son mayores a 20 millones, como en el caso de las tarjetas Monex utilizadas en la campaña de Enrique Peña Nieto; entonces el instituto no fue nada estricto. Pareciera que la democracia mexicana ha caído en otro bache. Se está erigiendo un poder electoral al margen de la Constitución, que contempla exclusivamente tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Este nuevo poder intenta imponer gobernantes y gobiernos, pasando por encima de la voluntad ciudadana, lo cual constituiría un atentado contra la democracia. Sus integrantes son los bien pagados comisionados y magistrados. Atados a intereses del viejo régimen, quieren que vuelvan los buenos viejos tiempos. En las elecciones del ’18, los ciudadanos marcaron otro rumbo, veremos si lo confirman en los comicios de junio. Cinco consejeros del INE votaron en contra de tumbar a los candidatos de Morena, y es preciso nombrarlos: José Roberto Ruiz Saldaña, Norma Irene de la Cruz Magaña, Adriana M. Favela Herrera, Martin Faz Mora y Uuk-kib Espadas. Y en el tribunal, los magistrados que también se opusieron son José Luis Vargas Valdez, presidente, y Mónica Soto, aunque dividió su voto.

