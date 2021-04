Por otro lado, la falta de una Procuraduría Social en el estado de Morelos que atienda las quejas ciudadanas, proporcione vigilancia y asesoría jurídica a las agrupaciones sociales, ha permitido que grupos de colonos que no cumplen con lo establecido en la Ley sobre Régimen del Condominio de Inmuebles para el Estado de Morelos se impongan mediante la intimidación y la violencia, generando un clima que rompe con la armonía de la comunidad, los derechos constitucionales y un conflicto latente que pone en riesgo la seguridad.

Representantes del Colectivo Cuernavaca, Xochitepec y Emiliano Zapata solicitamos al vicepresidente de la mesa directiva del Congreso del estado de Morelos, José Luis Galindo Cortés, y a los diputados de la 54 Legislatura sea aprobada a la brevedad la mencionada iniciativa, petición formal entregada el pasado 21 de abril (folio 408), día en que nos recibió la diputada Elsa Delia González Solórzano en el recinto legislativo ante los medios locales.

Profesor Julio César Murguía Raya, presidente y representante legal de la Asociación de Colonos de Paseos del Río Emiliano Zapata AC 2018-2021

Adulto mayor demanda aplicación de vacuna

Acudí al puesto de vacunación que me correspondió, según mi actual domicilio, pero me rechazaron porque mi credencial del INE tiene dirección de otra ciudad. Lo mismo les sucedió a otras personas durante el tiempo que estuve ahí. Aunque las autoridades de Salud han dicho que todos los rezagados podrán obtener la vacuna, me preocupa que no sea así, ya que yo me registré en la página correspondiente (mivacuna.gob.mx) y nunca me llamaron. Hace unos días, el presidente López Obrador afirmó que todos los adultos mayores de 60 años que en su momento no aceptaron vacunarse tendrán la posibilidad de hacerlo. Ante lo anterior, solicito se me aplique la vacuna sin más obstáculo. Adjunto el comprobante de mi registro en la página de la Secretaría de Salud. San José, Córdoba, Veracruz. Teléfono: 22 9528 1102.

Othón de Jesús Lara Klahr

Invitaciones

Un día sin migrantes

Con el fin de hacer presión en el Congreso en Washington el debate y aprobación de la reforma migratoria integral para al menos 11 millones de indocumentados, nos movilizamos en Estados Unidos. Este viernes, mediante un paro laboral #Undíasinmigrantes# y el sábado primero de mayo, marchando en las calles. En la Ciudad de México, se cita frente a la embajada estadunidense, este viernes a mediodía. 55 1688 6985.

Carlos Arango, Chicago; Efraín Galicia, Nueva York; Jorge Luna, Arkansas; Fernando Suárez, San Diego, California; Alfredo Durán Dallas, Texas; Ricardo Juárez, Kansas, María García, CDMX, y Habacuc López, Waikigan/Tonatico