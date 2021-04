Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 29 de abril de 2021, p. 19

Londres. Una demanda colectiva en Reino Unido por miles de millones de libras contra Google, que alega que el gigante de internet rastreó en secreto a millones de usuarios de iPhones, no es viable y no debe permitirse que siga su curso, declaró el miércoles la empresa ante la Corte Suprema.

En el primer día de audiencia, Antony White, abogado de Google, dijo que la primera demanda de protección de datos al estilo de Estados Unidos sólo podría buscar compensación si cualquier violación de datos hubiera infligido daños a los demandantes.