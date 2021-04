Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 29 de abril de 2021, p. a11

En las palabras del delantero Juan Ignacio Dinneno se revela la frustración que vive Pumas al encontrarse en incertidumbre por su futuro en el torneo Guardianes 2021. Aunque tienen posibilidades de avanzar, dependen de la actuación de otros equipos, además el cierre de la fase regular será contra las Águilas en el llamado clásico capitalino .

El ariete lo reconoció: Aún no sabemos para qué jugaremos contra América, sólo sabemos que al ser un clásico debemos ganar , pero hay enojo al depender de otros resultados para tener una oportunidad en el repechaje y llegar a la liguilla.

Los Pumas deberán vigilar desde el jueves los resultados de la Liga Mx para saber si el duelo del domingo contra las Águilas aún servirá en su empeño por llegar a la liguilla o si en caso de vencer sólo servirá para endulzar un poco el complicado cierre de la temporada.