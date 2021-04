Abril del Río

Jueves 29 de abril de 2021

La participación por primera vez con una selección completa (tres mujeres y tres hombres) en el maratón de Juegos Olímpicos, fue reconocida por el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, como un logro de los deportistas, sus familias y entrenadores.

Es producto individual de estos muchachos y de la gente que está alrededor de ellos y ellas; todavía no es resultado del sistema de deporte mexicano, que no existe mientras no haya en las escuelas, mientras siga separado el deporte universitario del federado , detalló por su parte César Moreno Bravo, ex integrante del buró de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y miembro honorario de la Federación Mexicana.

Desde esa perspectiva, Moreno Bravo acompañó y reconoció los logros de los maratonistas y entrenadores que fueron presentados ayer en el Comité Olímpico Mexicano como los ocupantes de las seis plazas rumbo a Tokio 2020, de acuerdo con las marcas y resultados que alcanzaron desde 2019 hasta el pasado 11 de abril, como lo hizo la queretana Daniela Torres en el Maratón de la Toscana.