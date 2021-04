Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 29 de abril de 2021, p. a11

Ricardo Tuca Ferretti, entrena-dor de Tigres, confirmó que después de casi 11 años saldrá del conjunto felino al finalizar el presente torneo Guardianes 2021.

Luego de diversas especulaciones, el técnico aseguró ayer en una conferencia que es inminente la culminación de su relación laboral con la institución regiomontana, con la que disputó el año pasado la final del Mundial de Clubes, que perdió ante el Bayern Múnich.

Aunque se rehusó a dar detalles al respecto, fue tajante al mencionar: De esto (su salida de Tigres), no hay tema más que terminando la temporada, es definitivo (que no continuará), punto, y no vuelvo a hacer comentarios .

Aunque hay versiones que apuntan hacia su posible llegada al banquillo de Chivas o Pumas, el timonel de origen brasileño también descartó hablar sobre sus proyectos.

“Mi futuro es trabajar hasta donde el equipo llegue. Tengo demasiados años para hacer planes a largo plazo, por ahora está el sábado nada más y después si nos toca otro partido, también, así, metas hasta que yo termine mi compromiso.

Cuando eso suceda, ahí sí veré qué hago, a lo mejor puedo ir a la playa, a un restaurante, convivir más con mis hijos, con quienes casi no hablo, dedicar más tiempo a la familia, estar de pretemporada, no sé, lo único que pienso es en el siguiente partido y que haya una semana más , expresó.

Asimismo, indicó que le agradaría despedirse de la escuadra auriazul, a la que se incorporó para el torneo Apertura 2010 y con la cual llegó a la final de la Copa Libertadores en 2015, con un título de Liga del futbol mexicano.