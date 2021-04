Desde pequeña fui muy independiente , recuerda Vianney; mis padres me inculcaron eso. No sufrí acoso y siempre traté de hacer todo por mí misma. Pero el asma de niña fue una etapa muy dura, pues eran visitas continuas al hospital para colocarme una máscara de oxígeno que me aterraba .

La transformación

El deporte fue lo que me permitió no darme por vencida , comenta Vianney; no sentirme limitada, sino sentir el impulso para salir adelante .

La transformación no ocurrió cuando se volvió atleta de alto rendimiento –expone–, sino desde que empezó a nadar como mera aficionada. Ahí es donde sucedió el cambio en su organismo y en su mente.

Pasé varios años sin tener una sola crisis asmática , recuerda; cuando me practicaron estudios, el médico que me atendió se sorprendió al ver el estado de mi aparato respiratorio. Me dijo que no parecía de alguien asmático .

Como todas la personas que padecen asma, Vianney está en tratamiento permanente para mantenerlo bajo control. Eso le ha permitido competir sin complicaciones de la enfermedad. No sería fácil, pues el medicamento que necesitaría para su caso está prohibido en las competencias de natación.

“He visto a una rival británica que antes de competir se da un ‘disparo’ del inhalador”, cuenta Vianney; afortunadamente yo no lo necesito, porque el medicamento que requiero no me permitiría competir .

La joven nadadora está lista para competir en los Juegos Palímpicos de Tokio, donde aspira conseguir por fin un ansiado podio; participará en al menos tres pruebas. Acostumbrada a sortear obstáculos, quizás el más difícil ha sido dejar de nadar un año por la pandemia. Fuera de eso, Vianney no sabe lo que significa claudicar.