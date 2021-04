De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 29 de abril de 2021, p. a10

Saúl Canelo Álvarez hizo una serie de revelaciones a un programa de televisión estadunidense en donde relata que uno de sus hermanos fue víctima de secuestro en Jalisco y que la inseguridad lo llevó a vivir fuera de México. Así como que padeció Covid con síntomas ligeros.

Durante tres días negocié con esos cabrones para que lo soltaran , dice Canelo para el In Depht with Graham Besinger. Durante la charla, el boxeador tapatío relata que no acudió a la policía, pues tiene sospechas de que estaban involucrados.

Aparte tenía la pelea el sábado (ante Rocky Fielding el 15 de diciembre de 2018), y mil entrevistas. Todos me ven y piensan que es fácil, pero nada lo es en esta vida , agrega.

Canelo Álvarez lamentó la situación de la inseguridad en México y atribuyó a esa situación la decisión de vivir fuera del país. Al gobierno no le preocupa la inseguridad, sino otras cosas , añadió; no me quiero meter en eso, porque es trabajo del gobierno, pero deben pensar más en la gente .

El peleador perdió el olfato y gusto, por lo que estuvo confinado. Salvo esos síntomas ligeros, una vez que recibió el alta, se fue a San Diego y sólo pudo entrenar un mes para volver a pelear. José Reynoso, su entrenador, tuvo que ser hospitalizado por Covid severo. La pandemia le impidió pelear durante 13 meses.

Reconoció que otro de sus hermanos fue acusado de cometer un asesinato. Lo cual fue un momento muy difícil que tuvo que enfrentar.