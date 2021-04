Reyes Martínez Torrijos

Jueves 29 de abril de 2021

El libro Cascarón roto explora los temas de los aviones, la amistad, la mexicanidad y la tradición literaria; son tres ensayos personales con pasajes visibles, explica la escritora Tedi López Mills, autora del texto que se presenta hoy.

La pandemia de Covid-19 no altera mi idea de la amistad , plasmada en el título publicado por Almadía, menciona en entrevista la poeta y ensayista. Una vez que las cosas se normalicen, todavía falta mucho para eso , se van a restablecer sus costumbres del contacto.

Agrega que no quiso incluir en el escrito la situación actual porque me pareció que era hacer trampa e ir en contra de la naturaleza del libro, y los temas: los aviones, la amistad, la mexicanidad y la tradición literaria no han desaparecido. Se mantuvieron tal cual .

Reconoció que su cotidianidad se parece en muchas cosas a la que ya tenía, porque soy bastante cerrada. No me resulta tan difícil. De todas maneras hay una angustia en el ambiente que para nada existía antes. Quizá eso la hace más tolerable. La tengo yo, tú, la gente que está en la calle. Todos salimos con cubrebocas, todos tenemos un poco de miedo. Es casi una comunidad de la angustia .

Sobre Cascarón roto, López Mills sostiene que “es muy personal, porque para mí no podría ser de otra manera. Era difícil plantear el tema de los aviones desde un punto de vista mecánico, porque no soy una experta en aviones, simplemente soy una posible viajera. La amistad es una experiencia común.

“Hay aviones al principio y un ‘aeropuerto’ al final. Hay una amiga que se pierde en el primer ensayo y amistades, conocidos en festivales, en congresos. Luego hay un ensayo que tiene que ver con la amistad. El final también tiene que ver con los grupos y las polémicas literarias. Hay pasajes no secretos entre los tres. Espero que fácilmente vaya de los aviones a la amistad, y de la amistad a la Facultad de Filosofía y Letras en 1979.”

Detalla que los aviones han sido una obsesión suya por su familia. “Recibí documentos de mi prima Mills, hija de Mike, cuyo avión se perdió durante la guerra fría. Ella envió cartas que yo reproduzco y con las que se cayeron dos leyendas familiares. Eso me volvió a meter en el tema, de los Mills, de mi abuela, de los viajes de mi mamá y cómo la íbamos a despedir al aeropuerto”.