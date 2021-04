La afectada comentó que lleva tres años en su improvisado refugio en espera de que el gobierno le otorgue el apoyo y en cuanto lo reciba de inmediato se retira; me urge que me den solución para poderme ir de acá , comentó.

Sabe que tiene un plazo para retirarse de la calle, pero indicó que no tiene adónde ir y sólo busca que le den una solución: permanecer en la calle no es porque yo quiera, sino porque no tengo casa, me la demolieron y no me puedo ir .

Por su parte, Damnificados Unidos informó que ya se solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la capital que se garanticen las medidas precautorias ante la amenaza de desalojo y aseguraron que estarán en el lugar en todo momento para impedir que a la señora Luisa le quiten su refugio.